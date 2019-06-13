США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Соединенные Штаты разместят в Польше эскадрилью американских разведывательных беспилотников MQ-9, об этом говорится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которая была подписана лидерами двух государств Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Согласно документу, Варшава будет обеспечить инфраструктуру для размещения американских военнослужащих и техники на польской территории. Речь идет о новом аэродроме и нескольких центрах боевой подготовки, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня Дуда встретился с Трампом в Вашингтоне. По итогам переговоров американский лидер заявил о тысяче военнослужащих США, которые будут дополнительно размещены в Польше на постоянной основе.

Отметим, ранее представитель Белого дома США заявил о готовящемся предложении для Польше по продаже истребителей пятого поколения F-35.

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