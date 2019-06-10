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Поляки снова удивили американцев своим раболепием перед ними

Политика

Правительство Польши передало США информацию о своих разведчиках, работавших уже при новом режиме

Варшава, 10 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Польское правительство передало американским спецслужбам информацию об офицерах польской разведки Генрихе Ясике и Громославе Чемпинском, которые работали в спецслужбах Польской Народной Республики. Но, как указывает gazeta.pl, эти офицеры продолжили работу в органах «новой» Польши после 1989 года. Они в 1990-е годы создавали новые польские спецслужбы, сотрудничали со спецслужбами США и получали за это награды.

Архивные материалы о польских разведчиках были переданы в соответствии с законодательством, предусматривающим снижение пенсий тем, кто служил в правоохранительных органах ПНР.

Как пишет журналист «Юридической газеты» Збигнев Парафянович, сами американцы были в шоке от таких действий правительства партии «Право и Справедливость». Он называет это событие «беспрецедентным» и указывает, что спецслужбы некоторых союзников США, таких как ФРГ или Израиль, применяли ещё более спорные методы обеспечения безопасности государства, чем спецслужбы ПНР.

Передача США сведений о польских ветеранах разведки вызвала бурю возмущения в обществе.

Бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал случившееся «глупым прислужничеством».

«Если это правда, то это предательство государства», — заявил экс-глава МВД и координатор специальных служб Бартоломей Сенкевич.

«Передача кому-либо материалов на офицеров спецслужб, служивших после 1990 года, — это вещь небывалая», — написал генерал в отставке Ярослав Сторожик, бывший в 2013—2016 годах военным атташе при посольстве Польши в США.

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