СМИ: Трамп принял решение о продаже Польше истребителей F-35

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп определился с решением вопроса о продаже Польше американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает 12 июня информагентство Reuters.

Такой вывод агентство сделало из фразы о праздновании администрацией Белого дома по поводу этой сделки с Польшей.

«Мы празднуем закупку Польшей большого количества самолетов F-35», — цитирует агентство слова Дональда Трампа.

Стоит отметить, что официальных заявлений по данному вопросу пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме сообщили журналистам, что запрос Польши о покупке F-35 рассматривается с точки зрения формальностей, которые надо соблюсти для формулирования итогового ответа на запрос польской стороны.

Ранее власти Польши уже заявляли о желании приобрести 32 американских истребителя F-35 для перевооружения польских ВВС, оснащённых самолётами, выпущенными в СССР.

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