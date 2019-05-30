Посол России в Австрии рассказал, чего Москва ждёт от нового канцлера

Вена, , 18:50 — REGNUM Посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, чего Москва ждёт от нового австрийского канцлера. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Австрии Александер Ван дер Беллен сегодня назначил председателя Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики. Бирляйн стала первой женщиной-канцлером в истории Германии. Она будет руководить страной вплоть до внеочередных парламентских выборов в сентябре 2019 года.

По словам посла России в Австрии Дмитрия Любинского, от переходного австрийского правительства Москва ждёт преемственности в работе по углублению двусторонних отношений.

«Могу подтвердить наше ожидание преемственности в работе по углублению двусторонних отношений и реализации программ, согласованных на недавней встрече на высшем уровне в Сочи», — сказал дипломат.