Штрахе заявил о половых связях экс-канцлера Австрии Керна с детьми

Вена, , 08:35 — REGNUM Бывший канцлер Австрии, социал-демократ Кристиан Керн подал иск в суд против бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, обвинив его в клевете, пишет газета Kronen Zeitung.

На опубликованной в середине мая тайной записи встречи Штрахе с «племянницей русского олигарха» на Ибице политик говорит, что знает человека, владеющего информацией о сексуальных связях Керна с несовершеннолетними в Африке. Выложенное в открытый доступ видео посмотрели тысячи людей. На момент съемки в 2017 году Керн еще был канцлером Австрии. 4 июня он подал иск о клевете.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг встречи на Ибице обернулся сменой «бирюзово-голубого» правительства Австрии. 18 мая Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку, а 27 мая парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. В сентябре в стране пройдут внеочередные парламентские выборы. Переходное правительство возглавила бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

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