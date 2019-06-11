Перехват Су-27 двух самолётов-разведчиков над Балтикой попал на видео

Москва, , 10:28 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 двух самолётов-разведчиков у границы над Балтийским морем. Ролик размещён на YouTube-канале оборонного ведомства.

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Кадры сняты из кабины пилота российского истребителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июня, истребитель Су-27 у российских границ над акваторией Балтийского моря перехватил самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». По информации Минобороны РФ, экипаж истребителя сопровождал иностранные самолёты, не допуская нарушения воздушного пространства РФ. Полёт проходил в соответствии с международными правилами и с соблюдением мер безопасности.