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Российский Су-35 «небезопасно» перехватил американский самолет — ВМС США

Политика

4 июня американский самолет был перехвачен Су-35 трижды в течение 175 минут, заявили в США

Вашингтон, 5 июня 2019, 07:48 — REGNUM  Российский истребитель Су-35 перехватил американский разведывательный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) США.

По данным американского ведомства, 4 июня американский самолет был перехвачен Су-35 трижды в течение 175 минут.

«Первое и третье взаимодействие были признаны безопасными. Вторая встреча была небезопасной», — говорится в заявлении.

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Американские военные считают, что российский истребитель якобы пролетел на высокой скорости и создал риск для членов экипажа P-8A Poseidon. При этом, отмечают в США, их самолет действовал в соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135, который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря при приближении к границе России.

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Российско-американские отношения
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