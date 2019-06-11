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Российский Су-27 перехватил два самолета-разведчика над Балтийским морем

Политика

Экипаж истребителя сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения воздушного пространства РФ

Москва, 11 июня 2019, 09:07 — REGNUM  Американский и шведский самолеты-разведчики были перехвачены истребителем Су-27 у российских границ над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Инцидент произошел 10 июня после обнаружения двух воздушных целей, приближающихся к госгранице над Балтийским морем. В воздух был поднят российский Су-27, который приблизился к объектам на безопасное расстояние и определил их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим».

Экипаж истребителя сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения воздушного пространства РФ. Полет проходил в соответствии с международными правилами и с соблюдением мер безопасности, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня американская сторона обвинила Россию в якобы небезопасном перехвате самолета-разведчика P-8A Poseidon истребителем Су-35 над Средиземным морем. В Минобороны опровергли опасность инцидента и пояснили, что истребители поднимались в воздух для распознавания воздушных целей, а их экипаж действовал по правилам.

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Министерство обороны России
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