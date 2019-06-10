Возможным кандидатом в мэры Новосибирска от «Яблока» стал Холявченко

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» накануне, 8 июня, подвело итоги предварительного голосования по выдвижению кандидата на пост мэра Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Итоги праймериз новосибирского «Яблока» выглядят следующим образом: заместитель председателя реготделения партии Дмитрий Холявченко набрал 47,92%, глава розничной сети «Эльбор» Алексей Иванов — 37,5%, руководитель реготделения «Открытой России» и член Либертарианской партии Алексей Нефедов — 12,5%, против всех — 2,08%.

«Дмитрий Холявченко — победитель праймериз НРО РОДП «Яблоко» по выдвижению кандидата на пост мэра Новосибирска», — говорится на странице партии в социальной сети «ВКонтакте».

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Стоит отметить, что Дмитрий Холявченко пока не является кандидатом, он — победитель предварительного голосования. 22 июня состоится конференция, на которой и будет официально выдвинут кандидат в мэры от партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» заявило, что своего кандидата на выборы мэра Новосибирска определит на праймериз. Выдвижение кандидатов проходило с 5 по 17 мая, а с 18 по 31 мая были организованы дебаты кандидатов на праймериз. Тайное голосование длилось с 1 по 7 июня.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, которая ранее заявила о своём выходе из ЛДПР, также намерена участвовать в выборах мэра Новосибирска.

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Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус также рассматривает возможность участия в этих выборах.

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Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли ещё 22 апреля 2019 года.

О своём желании участвовать в них также уже заявили Анатолий Локоть (КПРФ), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата.