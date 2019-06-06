Новосибирский депутат, заявившая о выходе из ЛДПР, готова стать мэром

Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, которая ранее заявила о своём выходе из ЛДПР, намерена участвовать в выборах мэра Новосибирска. Как пишет «Деловой квартал», Украинцева решила идти на выборы совместно с экологической партией «Зелёные».

"Пока она — всё ещё депутат регионального парламента и не может покинуть ЛДПР до окончания полномочий. В дальнейшем же Украинцева предполагает вступить в партию «Зеленых», в которой, кстати, состоит её муж — Игорь Украинцев», — уточнило издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева 4 июня разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информацию о том, что она вышла из партии ЛДПР. И отметила, что в её «политической жизни начинается новый этап». В декабре 2018 года Украинцева заявила, что намерена участвовать в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата.

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Напомним, что ещё один новосибирский депутат, но уже Горсовета Новосибирска, Наталья Пинус также рассматривает возможность участия в этих выборах.

Ранее она со своих страниц в социальных сетях обратилась к новосибирцам с просьбой помочь ей определиться с тем, в каком статусе лучше выдвигаться: как независимый кандидат или от партии.

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Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли ещё 22 апреля 2019 года.

О своём возможном участии в них уже заявили Анатолий Локоть (КПРФ), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Стариков. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата. Региональное отделение партии «Яблоко» с кандидатом определится на праймериз.