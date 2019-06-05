Новосибирский депутат спросила в соцсетях, как ей идти на выборы мэра

Новосибирск, , 13:06 — REGNUM Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус просит новосибирцев помочь ей определиться с тем, в каком статусе лучше выдвигаться на выборах мэра города: как независимый кандидат или от партии. С таким вопросом она обратилась со своих страниц в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Дорогие друзья! Я признательна вам за серьёзный отклик в отношении моих планов по выдвижению кандидатом на пост мэра Новосибирска. Это дорогого стоит. Теперь для меня важно обсудить с вами такой существенный вопрос: выдвигаться как независимый кандидат или при партийной поддержке? Каждый из вариантов имеет свои особенности и риски», — написала Пинус.

https://www.facebook.com/natalia.pinus/posts/2343659549013929

По её словам, статус «независимый кандидат» соответствует её внутреннему содержанию. Но для выдвижения независимого кандидата на пост мэра Новосибирска необходимо собрать 6 тыс. подписей и подать их на рассмотрение в избирательную комиссию.

«При изучении вопроса я пришла к выводу: можно собрать идеальные подписи. Но если имеется задача снять кандидата из-за подписей, то это технический вопрос. Его можно решить, приложив определённые усилия. История изобилует примерами», — отметила она.

Что касается варианта «выдвижение от партии», то здесь Пинус напоминает, что кандидату не нужно собирать подписи, если его выдвигает политическая партия, которая имеет региональное отделение в Новосибирской области. Таких партий в регионе 50.

«Сотрудничество кандидата с партией может ограничиваться только выдвижением. Партии заинтересованы в том, чтобы от них шли достойные кандидаты. Это повышает рейтинги, что для партий важно, ведь через год после мэрских у нас состоятся выборы в Горсовет и Заксобрание. Поэтому партии готовы предоставить не только возможность выдвижения, но ресурсную и другую поддержку. Это тоже имеет значение. Казалось бы, по этому пути и стоит идти. Но и тут не все так просто. Во-первых, я не готова становиться членом какой-нибудь партии. Для меня важен мой беспартийный статус. Хорошо, что можно выдвигаться от партии, не будучи членом партии. В этой ситуации партия не имеет формальных оснований влиять на дальнейшую работу при победе кандидата. Второй фактор. Есть риск того, что партия может снять своего кандидата. И сделать она может это уже на финишной прямой. Например, если увидит, что рейтинг кандидата превышает ожидаемый и может составить серьезную конкуренцию согласованной в верхах фигуре будущего мэра», — уточняет Наталья Пинус.

Она напомнила, что две недели назад партия «Родина» провела опрос горожан: кого они хотят выдвинуть на выборы мэра. Многие назвали фамилию Пинус. Наталья Пинус отметила, что сейчас обсуждает с «Родиной» возможность её выдвижения от партии и фокус обсуждения на том, что ей нужны гарантии того, что «кандидат не будет снят, возможность выдвижения без вступления в партию, также важно ресурсное участие в кампании».

«Вот такой небогатый выбор вариантов. Ни один не является идеальным. В каждом есть свои плюсы и минусы и свои риски. Давайте обсудим: выдвигаться независимым кандидатом или идти от партии?» — спрашивает своих подписчиков Пинус.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мнения новосибирцев, оставленные в комментариях, разделились: от «только не от «Родины», до «не нужно участвовать в выборах вообще».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус заявила, что готова к борьбе за кресло мэра города, но не сказала громкое «да», потому как, по её словам, всерьёз прорабатывает этот вопрос.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя истекли 22 апреля 2019 года. О своём возможном участии уже заявили Анатолий Локоть (КПРФ), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти политический деятель Иван Старикова, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева, которая ранее вышла из партии ЛДПР. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата.

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