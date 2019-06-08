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Спикер Госдумы пожелал Зинаиде Гречаный успешной работы

Политика

Конструктивное взаимодействие

Спикер Госдумы пожелал Зинаиде Гречаный успешной работы
KornyMD
Зинаида Гречаный

Москва, 8 июня 2019, 21:56 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Зинаиду Гречаный с избранием председателем парламента Молдавии и пожелал ей успешной работы.

«Поздравляю Вас с избранием на этот высокий пост. Желаю успешной работы Вам и вашим коллегам», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин также высказал уверенность в том, что работа Гречаный «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия между Государственной думой и парламентом Республики Молдова в интересах граждан наших стран».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, председателем парламента Молдавии 8 июня избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. За нее проголосовали 56 депутатов от сформированного в тот же день временного парламентского большинства — представителей Партии социалистов и блока ACUM.

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