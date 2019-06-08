«Диктатор пал»: у Молдавии — новое правительство

Кишинёв, , 18:57 — REGNUM Парламент Молдавии 8 июня утвердил новое правительство страны во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду. Как передает ИА REGNUM, за утверждение нового правительства проголосовали депутаты от созданной в тот же день ситуативной коалиции — Партии социалистов и блока ACUM.

Сразу после утверждения кабмина Майю Санду поздравил президент Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаная. После этого, прямо на заседании парламента правительство принесло присягу. Майя Санду заявила, что в этот день «диктатор пал», имея в виде лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который в течение последних нескольких лет полностью контролировал государственную систему Молдавии.

Состав правительства: премьер-министр Майя Санду, вице-премьер и глава МВД Андрей Нэстасе, вице-премьер по «реинтеграции» Василий Шова, глава МИД Николай Попеску, министр сельского хозяйства Жоржетта Минку, министр обороны Павел Войку, министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, министр просвещения, культуры и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей, министр финансов Наталья Гаврилица, министр здравоохранения, труда и соцзащиты Алла Немеренко.

Отметим, что Шова и Войку — советники президента Молдавии Игоря Додона.

Как сообщало ИА REGNUM, Партия социалистов и блок ACUM 8 июня подписали соглашение о формировании органов власти в Молдавии. Спикером избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а на должность главы правительства выдвинута один из лидеров ACUM Майя Санду. Демпартия, лидер которой Владимир Плахотнюк в течение последних лет единолично управлял Молдавией, решения социалистов и ACUM не признали, а заседание парламента 8 июня считают нелегитимным и «узурпацией власти».

На этой неделе в Молдавии побывал вице-премьер России, спецпредставитель президента России по отношениям с Молдавией Дмитрий Козак. Он фактически призвал к формированию неформальной коалиции между социалистами и блоком ACUM для вывода страны из-под полного контроля олигарха Владимира Плахотнюка и проведения в дальнейшем досрочных свободных и честных парламентских выборов.

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