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Парламент Молдавии избрал спикера, на очереди — правительство

Политика

Спикером стала лидер социалистов Гречаная, правительство возглавит один из лидеров правой оппозиции Санду

Кишинёв, 8 июня 2019, 16:09 — REGNUM  Председателем парламента Молдавии 8 июня избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная. Как передает ИА REGNUM, за нее проголосовали 56 депутатов от сформированного в тот же день временного парламентского большинства — представителей Партии социалистов и блока ACUM.

Теперь депутаты намерены избрать вице-спикеров и сформировать остальные руководящие органы, после чего перейти к назначению правительства.

Согласно соглашению между Партией социалистов и блоком ACUM, правительство возглавит лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, а несколько портфелей, в частности — вице-премьера по «реинтеграции» и министра обороны — достанутся выдвиженцам Партии социалистов.

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Политический кризис в Молдавии
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