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Володин поставил под сомнение посреднические способности ЕС по Косово

Политика

Предложил решать проблему Косово в диалоге

Белград, 3 июня 2019, 16:44 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил искать развязку косовской проблемы на основе диалога и решений ООН.

«Искать развязку косовской проблемы, безусловно, можно только путем диалога на основе принятых в ООН решений, прежде всего резолюции Совета Безопасности 1244», — сказал спикер Госдумы, выступая перед парламентариями Скупщины в Белграде (Сербия).

Он также отметил, что Россия считает недопустимым поведение Евросоюза и США в косовском вопросе, а реакция ЕС ставит под сомнение способность быть посредником.

«Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной», — указал Володин.

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В Белграде «абсолютно шокированы» отсутствием реакции со стороны Европейского союза на заявления президента Косово Хашима Тачио том, что Приштина не будет выполнять своих обязательств по Брюссельским соглашениям, включая пункт о создании Сообщества сербских муниципалитетов, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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