Вучич «шокирован» отсутствием реакции ЕС на провокационные действия Косово

Белград, , 14:52 — REGNUM В Белграде шокированы отсутствием реакции со стороны Европейского союза на заявления президента Косово Хашима Тачи о том, что Приштина не будет выполнять своих обязательств по Брюссельским соглашениям, включая пункт о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Об этом 31 мая заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт телерадиокомпания РТС.

«Мы ждали 24 часа, что Евросоюз отреагирует. И я абсолютно шокирован тем, что никто не сказал ни слова о документе, который был подписан в Брюсселе и реализация которого была гарантирована ЕС. Если эти документы не распространяются на албанцев, я не знаю, с кем они рассчитывают говорить в будущем», — сказал Вучич.

Он добавил, что в Белграде всё же ожидают реакции от Европейского союза «сегодня или завтра». «Если её не последует, то и это хорошо — в таком случае мы знаем, что нам делать», — заявил президент Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая албанские вооружённые формирования под предлогом борьбы с организованной преступностью провели силовую операцию в населяемой сербами северной части Косово, в ходе которой были арестованы более 20 человек. Местные жители организовали баррикады и вступили в столкновения с силовиками. В ходе акции в числе прочих пострадали журналист и два сотрудника миссии ООН UNMIK, включая российского гражданина. В связи с обострением ситуации в Косово Александр Вучич привёл вооружённые силы страны и спецназ в состояние полной боевой готовности.

На фоне этих событий глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала Приштину и Белград «вернуться за стол переговоров», заявив, что в противном случае существует «риск, что тёмные силы прошлого вернутся».

Читайте ранее в этом сюжете: Сербская оппозиция призывает ввести в Косово российский контингент