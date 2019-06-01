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Косово шантажирует Евросоюз объединением с Албанией

Политика

Косово ждет визовой либерализации

Приштина, 1 июня 2019, 03:12 — REGNUM  Косово может объединиться с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать непризнанную страну. Об этом заявил косовский президент Хашим Тачи в эфире телеканала Dukagjinit.

«Если Евросоюз продолжит изолировать Косово, мы рассмотрим возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией», — заявил он.

Он добавил, что таким методом Косово получит возможность войти в Евросоюз. Тачи отметил, что под словом «изоляция» он имеет в виду «затянувшийся процесс либерализации виз» Косова и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент Сербии Александр Вучич возмутился отсутствием реакции Евросоюза на заявления президента Косово Хашима Тачи о том, что Приштина не собирается выполнять свои обязательства по Брюссельским соглашениям. По его словам, отсутствие реакции со стороны ЕС в ближайшее время даст возможность Сербии действовать по своему усмотрению.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич «шокирован» отсутствием реакции ЕС на провокационные действия Косово

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