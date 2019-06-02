МИД РФ отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Москва, , 19:57 — REGNUM Снос бюста маршалу Георгию Жукову в Харькове и включение журналиста Владимира Познера в базу данных «Миротворца» можно назвать «серьезным вызовом» для властей Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«Серьёзный вызов для новой власти», — написала Захарова.

По словам дипломата, теперь официальному Киеву предстоит расставить «знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

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Ранее в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» попал известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Сотрудник СМИ обвинен в том, что якобы «сознательно нарушил госграницу Украины». Кроме того, 2 июня в Харькове снесли бюст советскому полководцу Георгию Жукову.

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