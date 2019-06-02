Воскресенье, 2 Июня 2019 года
16:57:39 МСК

Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Политика

2 июня в Харькове националисты снесли бюст советскому полководцу Георгию Жукову

Медведчук отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Иллюстрация: Kremlin.ru
Виктор Медведчук

Киев, 2 июня 2019, 16:50 — REGNUM  Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«Уничтожение памятника … направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы, — написал Медведчук. — Как и при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко), национал-радикалы безнаказанны».

По его словам, властью на Украине приносятся интересы жителей юго-востока в «жертву террору и вандализму националистов».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове националисты снесли бюст советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо памятника маршалу на постамент был поставлен флаг Украины.

Читайте также: В Харькове националисты опрокинули бюст маршала Жукова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война памятников на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить