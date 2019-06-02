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Журналист Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Политика

Несмотря на смену власти на Украине преступный сайт продолжает работать

Киев, 2 июня 2019, 11:12 — REGNUM  Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Познер был внесен в базу данных этого сайта из-за того, что якобы «сознательно нарушил государственную границу Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сайт «Миротворец» был создан после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, когда власть в Киеве захватили бандеровцы и их приспешники. Первоначально сайт размещался в структуре домена военного блока НАТО, позднее адрес сайта был изменен. Создавали его люди, тесно связанные с постмайданным министерством внутренних дел Украины.

На этом сайте публикуются персональные данные тех, кого киевским режим считает своим врагом. Несколько человек, чьи данные были опубликованы на этом сайте, были убиты.

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