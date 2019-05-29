Лавров объяснил скандал в Австрии модой «всё списывать на русских»

Москва, , 15:06 — REGNUM В последнее время стало очень модно всё списывать на Россию. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Мирославом Цераром заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя политический скандал в Австрии с русскоговорящей боснийской студенткой.

Читайте также: Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

«Русофобия сейчас в моде, за неё можно получить какие-то позитивные дивиденды от «старших братьев» и списывать все на русских по принципу, который Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании — прим. ИА REGNUM ) огласила в свое время. «Хайли лайкли» — это очень модно», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что как только стало известно боснийское происхождение студентки, об этом стали меньше сообщать, хотя ранее регулярно упоминали версию о русском происхождении девушки.

«Призываю […] всегда быть объективными и писать обо всём, что происходит на самом деле», — сказал министр, обращаясь к представителям СМИ.

Также по теме: Песков опроверг причастность Москвы к австрийскому «казусу»

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю до выборов в Европарламент появилось видео, в котором фигурировал австрийский экс-вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и женщина, представившаяся племянницей русского олигарха. В разговоре она предложила профинансировать избирательную кампанию Австрийской партии свободы, а для себя просила доступ к строительным государственным контрактам в Австрии. После публикации этого видео Штрахе подал в отставку, а в результате вотум недоверия был выражен всему австрийскому правительству во главе с Себастьяном Курцем.

Позднее выяснилось, что скандальный видеоролик был подготовлен группой из немецкого детектива, адвоката из Вены, двух криминалистов и студентки, свободно говорящей по-русски. Оказалось, что роль племянницы российского олигарха сыграла боснийская студентка, причем за это она получила гонорар в размере семи тысяч евро в сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Австрии отправил в отставку правительство страны

Читайте развитие сюжета: ПА ОБСЕ может обсудить скандал в Австрии