Песков опроверг причастность Москвы к австрийскому «казусу»

Нур-Султан, , 12:32 — REGNUM Казус, который привел к отставке правительства Австрии, не имеет никакой связи с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая при общении с журналистами в Нур-Султане.

Он отметил, что Москва следит за политической обстановкой в Австрии, считая, однако, всё происходящее внутренним делом Вены. Песков выразил надежду на сохранение у австрийской стороны настроя на дальнейшее развитие отношений с Москвой вне зависимости от исхода выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил возглавляемое Себастьяном Курцем правительство в отставку. Ранее парламент страны вынес вотум недоверия кабинету министров на фоне ухода со своего поста вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. К уходу Штрахе, в свою очередь, привел скандал с видеозаписью, на которой политик был запечатлен с якобы российской гражданкой.

Читайте также:

Президент Австрии отправил в отставку правительство страны

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии