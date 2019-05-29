Чайка заявил о серьёзных проблемах в авиационной отрасли России

Москва, , 14:08 — REGNUM Смертельная катастрофа самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту «Шереметьево», показала наличие серьёзных проблем в российской авиационной отрасли, в частности, в области обеспечения безопасности полётов. Такое заявление сегодня, 29 мая, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ, сделал генеральный прокурор Юрий Чайка.

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Чайка: Программа безопасности полетов не соответствует международным нормам

Чайка отметил, государственная программа обеспечения безопасности полётов не соответствует международным требованиям, а предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации обязательства не выполнены. Также, по его словам, до настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полётов.

Генеральный прокурор также сообщил, что Минтранспорт не разработал в полном объёме необходимые нормативные правовые акты, не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их лётной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов.

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В «Аэрофлоте» отрицают нарушение инструкций экипажем сгоревшего SSJ-100

Чайка заявил, что по требованию прокуроров с 2017 года были отстранены от полётов 550 лётчиков, у 160 аннулированы лётные свидетельства. При этом выяснилось, что контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально. Так, прокуратура выявила 400 самолётов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и сертификаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлёта вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, доминирующей является ошибка пилотов.