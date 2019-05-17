В «Аэрофлоте» отрицают нарушение инструкций экипажем сгоревшего SSJ-100

Москва, , 21:32 — REGNUM В компании «Аэрофлот» назвали несоответствующей действительности информацию СМИ о нарушении инструкций экипажем потерпевшего катастрофу в аэропорту «Шереметьево» самолёта Superjet-100. Соответствующее заявление распространила 17 мая пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что закрылки самолёта находились в «положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы».

«Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлётно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен», — подчеркивают в «Аэрофлоте».

Отмечается, что в целом требования к нормам лётной годности для сертификации воздушных судов «составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической».

В «Аэрофлоте» также обратили внимание, что упомянутый в СМИ документ Росавиации «не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций», а все оценки и выводы должны быть даны соответствующими уполномоченными органами, расследующими катастрофу.

«Таким образом, информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации», — заявляют в пресс-службе компании.

Напомним, ранее сегодня РИА Новости со ссылкой на неназванный документ Росавиации, оказавшийся в распоряжении агентства, сообщило, что причиной катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» послужили грубые ошибки экипажа при заходе на посадку. В числе таковых были указаны беспорядочные манипуляции командира авиалайнера со штурвалом, а также невыпуск закрылков самолёта.

Следует отметить, что официальных подтверждений данной информации до настоящего времени не было.

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