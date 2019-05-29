Чайка: Программа безопасности полетов не соответствует международным нормам

Москва, , 12:54 — REGNUM Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены», — заявил Чайка.

До сих пор не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года, указал генпрокурор.

В целом он констатировал «серьезные проблемы в авиационной отрасли».

Аварийная посадка самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года в «Шереметьево» обернулась пожаром на борту. В катастрофе погиб 41 человек.

Ранее в «Аэрофлоте» опровергли появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на Росавиацию о том, что причиной катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево» могли послужить ошибки экипажа при заходе на посадку.