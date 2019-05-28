Президент Австрии отправил в отставку правительство страны

Вена, , 13:30 — REGNUM Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, передает Kleine Zeitung.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после вынесения вотума недоверия правительству парламентом страны.

Исполнять обязанности главы правительства будет министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу и его правительству. Отставке предшествовал крах коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

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