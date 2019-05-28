Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за конфликта в Косово

Белград, , 11:42 — REGNUM Вооруженные силы Сербии и спецназ МВД приведены в полную боевую готовность. Такой приказ отдал президент страны Александр Вучич после сообщений об арестах проживающих на севере края сербов косовской полицией. Об этом сообщает государственное телевидение страны.

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Уточняется, что рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался сегодня, 28 мая, ранним утром. По предварительным данным, было задержано 13 сербов.

Представитель сербского правительства Марко Джурич от лица главы государства заявил, что Белград уже проинформировал представителей международного сообщества о происходящем: «Если акция Приштины не будет остановлена, нет никаких сомнений в том, какой будет реакция Сербии в течение дня».

Телеканал сообщает, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград должен признать потерю Косово и решить, сохранять ли конфликт замороженным или развивать контакты с Приштиной. Сам Вучич поддерживает улучшение отношений с Косово.

«Необходимо признать, что в Косово и Метохии нет сербского правительства, поэтому нужно «прекратить обманывать» сербскую общественность», — заявил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в ходе визита в Албанию президент Косово Хашим Тачи заявил, что в скором будущем Косово и Албания объединятся в единое государство. Также, по его словам, он намерен продолжать прикладывать все силы для присоединения Прешево, Медведжи и Буяноваца (населенных албанцами муниципалитетов Сербии) к Косово.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласил свою независимость. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово.