Президент Косово: Албания и Косово объединятся

Приштина, , 13:38 — REGNUM 25 мая в ходе визита в Албанию президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи заявил, что в скором будущем Косово и Албания объединятся в единое государство.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи также заявил, что он намерен продолжать прикладывать все силы для присоединения Прешево, Медведжи и Буяноваца (населенных албанцами муниципалитетов Сербии) к Косово. При этом Тачи подчеркнул, что Прешевская долина присоединится к Республике Косово без отделения хотя бы миллиметра территории Косово в пользу Сербии — Трепчевский металлургический комбинат и озеро Уйман также останутся территорией государства Косово.

В ходе визита Тачи был объявлен почетным гражданином города Крума в Албании.