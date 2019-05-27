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Президент Косово: Албания и Косово объединятся

Политика

Президент Косово намерен присоединить к Косово Прешевскую долину

Приштина, 27 мая 2019, 13:38 — REGNUM  25 мая в ходе визита в Албанию президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи заявил, что в скором будущем Косово и Албания объединятся в единое государство.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи также заявил, что он намерен продолжать прикладывать все силы для присоединения Прешево, Медведжи и Буяноваца (населенных албанцами муниципалитетов Сербии) к Косово. При этом Тачи подчеркнул, что Прешевская долина присоединится к Республике Косово без отделения хотя бы миллиметра территории Косово в пользу Сербии — Трепчевский металлургический комбинат и озеро Уйман также останутся территорией государства Косово.

В ходе визита Тачи был объявлен почетным гражданином города Крума в Албании.

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Зарубежная хроника
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