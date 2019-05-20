Глава МИД Сербии: Путин не допустит изгнания сербов из Косово

Белград, , 15:42 — REGNUM Массовым выходом на избирательные участки 19 мая сербы встали на защиту севера Косово. И в этих действиях руководство Сербии и сербское население односторонне отделившегося края «имеет безоговорочную поддержку» со стороны России и её президента Владимира Путина, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

«На нескольких официальных и неофициальных встречах эта поддержка была подтверждена. Москва также предприняла конкретные шаги, которые способствовали выживанию сербов в Косово», — сказал Дачич изданию Kurir.

По его словам, в Москве его «неоднократно заверяли, что Россия не допустит нанесения ущерба Сербии», и президент республики Александр Вучич «много раз слышал это от самого Владимира Путина».

Как передавало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся в воскресенье, 19 мая, внеочередных выборов в населяемых сербами косовских муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северная Митровица представители партии «Сербский список», подавшие в отставку в минувшем году из несогласия с политикой Приштины, вернули свои посты, набрав в каждом муниципалитете более 90% голосов.

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