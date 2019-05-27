Победитель сахалинского кадрового конкурса возглавил областной минсельхоз

Южно-Сахалинск, , 17:01 — REGNUM Один из победителей кадрового конкурса «Команда Сахалинской области» Дмитрий Рева возглавил региональное министерство сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

О готовящихся кадровых перестановках в областном Минсельхозе местные СМИ писали ещё неделю назад. По данным АСТВ, отставка теперь уже бывшего министра Михаила Кузьменко может быть связана с тем, что с 2017 года он находился под следствием — УФСБ по Сахалинской области два года назад предъявило ему обвинение в превышении должностных полномочий. Впрочем, прежнее руководство региона настаивало на невиновности чиновника, а уже в августе того же года мера пресечения Кузьменко и другим фигурантам уголовного дела была изменена с домашнего ареста под подписку о невыезде.

В правительстве Сахалинской области Кузьменко работал с 2015 года, в регион он переехал из Амурской области, где занимал должность заместителя министра сельского хозяйства. Из Амурской области на Сахалин переезжает и новый министр Дмитрий Рева — пока в статусе исполняющего обязанности.

Рева родился в 1983 году в Ростове-на-Дону, после окончания вуза занимался управлением и консалтингом в сфере сельского хозяйства и дистрибуции продуктов питания. В Амурской области был одним из руководителей производственного комплекса «Серышевский».

В своей новой должности Рева пообещал сосредоточиться на увеличении доли продуктов местного производства на рынке. «При этом высокое качество продукции должно сочетаться с доступными ценами. Также я ставлю перед собой задачу добиться реализации продукции островных сельхозпредприятий на рынках Дальнего Востока», — цитирует нового главу ведомства пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Команда Сахалинской области» прошёл по инициативе врио губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» (создана по указу президента России для распространения открытых социальных лифтов). Заявки на участие в конкурсе подали 1300 управленцев, в финал конкурса вышли 150 человек из разных регионов России, победителями были признаны 55 из них. «Кадровый проект выявил талантливых, амбициозных и небезразличных к будущему Сахалина и Курил молодых управленцев. Победители конкурса — настоящие лидеры, и именно такие люди нужны в команде Сахалинской области», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.

К настоящему времени назначения получили уже несколько победителей конкурса, в том числе — Кирилл Подберезный, ставший и.о. заместителя председателя правительства Сахалинской области по вопросам привлечения инвестиций и реализации стратегических программ. Сахалинец Максим Жоголев назначен заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, Татьяна Сачук — начальником отдел охраны окружающей среды АО «Управление по обращению с отходами».

Ранее Валерий Лимаренко уже объявил, что конкурс «Команда Сахалинской области» будет продолжен — новый отбор состоится осенью 2019 года.

«Мы в области ставим перед собой амбициозные задачи, для реализации которых потребуются совершенно разные специалисты. Поэтому решено набрать «Команду Сахалинской области» во второй раз», — пояснил глава региона.