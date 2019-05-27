Хакасия: Сергея Зайцева с «белой чиновничьей горячкой» исключили из ЕР

Москва, , 13:54 — REGNUM Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета.

Также президиум Генерального совета дал поручение парезидиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России», рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — указал Андрей Турчак, подчеркнув, что в «Единой России» и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корреспондент ВГТРК Иван Литомин обратился к Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях.

Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители чиновника, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

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