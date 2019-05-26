Комиссия по этике ЕР рассмотрит инцидент в Хакасии

Москва, , 23:23 — REGNUM Несмотря на сложные и неприятные вопросы, члены партии обязаны отвечать на них, считает ответственный секретарь Комиссии по этике партии «Единая Россия» Евгений Ревенко. Об этом он заявил, комментируя инцидент в Хакасии, где, по сообщениям СМИ, глава Ширинского района Сергей Зайцев повел себя агрессивно по отношению к журналисту телепрограммы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Ивану Литомину.

Комиссия «Единой России» по этике в ближайшее время вынесет соответствующие решения Об этом сообщил ответственный секретарь Комиссии, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавали, любой член партии «Единая Россия», особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них. Мне стыдно за то, что позволил себе глава района Хакасии Сергей Зайцев. От лица всей партии «Единая Россия» я приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни Комиссия по этике партии «Единая Россия» соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», — сказал Евгений Ревенко.

По сообщениям СМИ, корреспондент Иван Литомин обратился к Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители чиновника, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

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