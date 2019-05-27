В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом

Абакан, , 11:27 — REGNUM В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.

Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в республиканском следственном управлении СКР, дело возбуждено по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 22 мая. Уточнялось, что во время записи репортажа съёмочная группа и журналист программы «Вести. Дежурная часть» подверглись нападению со стороны Сергея Зайцева. После проверки чиновник стал фигурантом уголовного дела (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

По версии следствия, 22 мая съёмочная группа, готовившая материал для репортажа, пришла в здание администрации. Но попытка записать интервью с главой Ширинского района успехом не увенчалась. Чиновник, находясь в своём рабочем кабинете, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль.

«Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы муниципального образования Ширинский район, о которой заявили авторы сюжета «Вести. Дежурная часть», — говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновник повёл себя агрессивно по отношению к журналисту телеканала «Россия-24» Ивану Литомину. По информации СМИ, журналист обратился к Зайцеву с вопросом, почему пострадавшие от пожаров 2015 года погорельцы живут в нечеловеческих условиях. В ответ глава района напал на журналиста.

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