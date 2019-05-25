Суббота, 25 Мая 2019 года
22:03:04 МСК

Волкер поддержал решение Международного трибунала по украинским морякам

Политика

Три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые незаконно вторглись в территориальные воды РФ и игнорировали предупреждения российских пограничников, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г

Волкер поддержал решение Международного трибунала по украинским морякам
Ministry of Defense of Ukraine
ВМС Украины

Вашингтон, 25 мая 2019, 21:55 — REGNUM  Решение Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая 2019 г. потребовал от Российской Федерации освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков-нарушителей, прокомментировал специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«России давно пора освободить членов украинского экипажа и суда», — написал Волкер на странице в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые незаконно вторглись в территориальные воды РФ и игнорировали предупреждения российских пограничников, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. Члены экипажей украинских судов были арестованы.

Власти России назвали инцидент в Керченском проливе умышленной провокацией Киева.

Читайте также: Климкин прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

А также: Порошенко прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить