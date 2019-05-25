Климкин прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

Киев, , 19:25 — REGNUM Решение Международного трибунала по Морскому праву, который потребовал от Российской Федерации освободить украинских моряков-нарушителей, прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, — написал украинский дипломат на странице в соцсети Twitter. — Поймёте масштаб нашей сегодняшней победы».

25 мая 2019 г. председатель Международного трибунала ООН по морскому праву Пак Чжин Хён заявил, что Российская Федерация должна освободить украинские боевые корабли и украинских моряков-нарушителей.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники пресекли провокацию ВСУ с участием трех кораблей — малых артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу».

24 украинцам (двое — сотрудники СБУ, остальные — кадровые военные), находившимся на судах, было предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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