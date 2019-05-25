Порошенко прокомментировал решение трибунала ООН по Морскому праву

Киев, , 16:40 — REGNUM Решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал от Российской Федерации освободить украинских моряков-нарушителей, прокомментировал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Приветствую решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины! — написал политик на своей странице в Facebook. — …Это решение — очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии».

Порошенко также выразил благодарность украинским дипломатам за «защиту настоящих национальных интересов».

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Как передавало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал ООН по Морскому праву потребовал от РФ освободить боевые корабли Украины и моряков-нарушителей, задержанных после вероломного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.

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