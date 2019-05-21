Роспуск Верховной рады является абсолютно легитимным — Тимошенко

Киев, , 14:44 — REGNUM Роспуск Верховной рады Украины является абсолютно правовым и легитимным решением. Такое заявление в ходе брифинга после встречи лидеров фракций в администрации президента заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт телеканал Еспресо.TV.

Читайте также: Зеленский заявил о роспуске Верховной рады

Железняк: Распустив Раду, Зеленский принял единственно возможное решение

Политик отметила, что в ходе консультаций часть лидеров фракций высказались мнение о нелегитимности досрочного прекращения полномочий Верховной рады, в их числе председатель украинского парламента Андрей Парубий. Сама же Тимошенко считает это решение правовым. В обоснование своих слов она напомнила о статье 106 статьи Конституции Украины, согласно которой президент имеет право прекратить полномочия Верховной рады в том случае, если в ней нет коалиции.

«Роспуск Верховной рады является абсолютно законным. Не надо передёргивать и говорить, что это политико-правовое или не правовое решение», — сказала лидер партии.

Тимошенко добавила, что коалиция прекратила существовать ещё в марте 2016 года, когда последняя, третья фракция, вышла из неё. Уже тогда через 30 дней парламент должен был быть распущен, «поскольку не работал в легитимной правовой сфере».

Также по теме: На Украине обещают протестовать указ Зеленского о роспуске Рады в суде

Ляшко назвал возможную дату выборов в Верховную раду

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте заявил, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва. Соответствующий указ пока ещё не подписан, однако он может появиться уже 22 мая. Как заявил депутат украинского парламента от фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко после консультаций с главой государства, ориентировочно досрочные выборы в Верховную раду могут пройти 21 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимошенко: 73% населения хотят досрочного роспуска Рады