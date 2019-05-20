На Украине обещают протестовать указ Зеленского о роспуске Рады в суде

Киев, , 16:37 — REGNUM

Украинский политический эксперт Александр Солонтай пообещал опротестовать в суде возможный указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующее заявление Солонтай сделал 20 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Нужно дождаться указа президента. Потом, когда он появится, я пойду в суд опротестовывать этот указ. Конституция говорит, что за шесть месяцев до завершения полномочий Верховной Рады она не может распускаться, поскольку она и так идёт на выборы, у неё заканчивается срок полномочий», — сказал Солонтай.

При этом он сообщил, что подаст в суд дополнительный иск с просьбой «остановить избирательный процесс».

«В суде мы теоретически можем признать, что указ президента юридически был несовершенен, но избирательный процесс он может и не остановить. Такой сценарий я тоже допускаю», — рассказал Солонтай.

Кроме того, эксперт считает, что с правовой точки зрения речь Зеленского была вредна для построения правого украинского государства.

«Он уже начал нести политическую ответственность. С одной стороны, он озвучил очень яркую политическую речь. С точки зрения политики, она безупречна, но с точки зрения права, она имеет много проблемных мест. Выходит так, что президент и дальше остаётся перфектным, лучшим, совершенным кандидатом в президенты, но он уже должен был бы стать президентом. Насколько его речь была совершенной, настолько она была с правовой точки зрения вредна для строительства нашего правового государства», — подытожил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский объявил о роспуске парламента Украины восьмого созыва. Также президент призвал Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.