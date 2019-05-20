Железняк: Распустив Раду, Зеленский принял единственно возможное решение

Москва, , 13:36 — REGNUM Намерение принявшего присягу нового президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду и призыв подать в отставку кабинет министров в условиях фронды со стороны нынешнего состава парламента и правительства является для Зеленского «единственно возможным решением, чтобы попытаться сформировать до выборов свою политическую силу и удержать власть». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Политическая возня в высших эшелонах украинской власти демонстрирует отсутствие консенсуса и обещает сложное будущее для государства, обремененного войной на Донбассе и огромными долгами МВФ», — констатировал парламентарий.

Теперь Украину ждет очередной очень непростой этап политической кампании по выборам в Верховную раду, рассуждает депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.