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Ляшко назвал возможную дату выборов в Верховную раду

Политика

«Ориентировочно выборы (в Раду) на 21 июля»

Киев, 21 мая 2019, 13:55 — REGNUM  21 июля на Украине могут пройти досрочные выборы в Верховную раду. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил депутат Верховной рады от фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко после консультаций с главой государства Владимиром Зеленским.

«Ориентировочно выборы (в Раду) на 21 июля», — сказал Ляшко.

По словам политика, указ о роспуске Верховной рады может появиться уже 22 мая.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая глава Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте заявил, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.

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