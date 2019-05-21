Бывший вице-канцлер Австрии намерен доказать свою невиновность

Вена, , 13:28 — REGNUM Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку из-за обвинений в тайной сделке с русским олигархом, намерен доказать свою невиновность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 21 мая.

«Мы найдем тех, кто стоит за незаконно снятым видео и грязной кампанией, и я докажу свою невиновность! Я сражаюсь за это!», — написал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая коалиция Австрии распалась после публикации в немецких СМИ видеозаписи встречи Штрахе и его коллег с русскоязычной женщиной на Ибице в 2017 году. Газета Kronen Zeitung пишет, что уже в тот роковой вечер политик предположил, что организованная встреча может быть провокацией, однако его коллега Йоханн Гуденус заверил, что это нет повода для беспокойства.

Все министры из Австрийской партии свободы, к которой принадлежит Штрахе, намерены уйти в отставку. В начале осени в Австрии должны пройти внеочередные парламентские выборы.

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