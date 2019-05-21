Скандал с «племянницей русского олигарха» разрушил личную жизнь Штрахе

Вена, , 08:32 — REGNUM Скандал вокруг «тайной сделки с племянницей русского олигарха» разрушил не только политическую жизнь уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, но и семейную. Как пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Штрахе, после отставки от него ушла молодая супруга.

«Сейчас я должна и хочу быть сильной ради моего ребенка. Он придает мне невероятные силы», — такой была первая реакция 31-летней Филиппы Штрахе. О своем муже она сказала, что ему «придется жить с горькими последствиями». Как сообщили знакомые семьи прессе, Филиппа Штрахе вернулась вместе с полугодовалым сыном в родительский дом.

Объявляя о своей отставке 18 мая, Хайнц-Кристиан Штрахе публично попросил прощения у супруги за свое поведение во время неформальной встречи на Ибице в 2017 году, запечатленной на видео. По его собственным словам, он вел себя как подросток, желая произвести впечатление на привлекательную хозяйку. Между тем, в прессе появилось сообщение, что может быть опубликовано еще одно видео, которое расстроит супругу бывшего вице-канцлера еще больше.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись встречи Штрахе и его коллег по Австрийской партии свободы (АПС) с русскоязычной женщиной была опубликована в конце минувшей недели изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Газеты назвали хозяйку встречи Аленой Макаровой, племянницей российского предпринимателя Игоря Макарова. АПС обвинили в попытке продажи активов австрийского издания Kronen Zeitung в обмен на помощь партии на парламентских выборах 2017 года.

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