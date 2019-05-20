Канцлер Австрии намерен придерживаться прежнего курса после краха коалиции

Вена, , 15:23 — REGNUM После краха правящей коалиции Австрийская народная партия намерена придерживаться прежнего курса. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая 20 мая на пресс-конференции, посвященной отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Себастьян Курц вместе с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом намерены сделать все, чтобы обеспечить стабильность в стране и продолжить курс последних месяцев. Канцлер отметил, что правительственное сотрудничество с Австрийской партией свободы (FPÖ) Штрахе было плодотворным, но реакция партии на скандал с видеокадрами с Ибицы продемонстрировала, что в FPÖ «придерживаются неправильного подхода к политике». Курц пообещал полного прояснения ситуации со скандалом и отметил свое несогласие с министром внутренних дел Хербертом Киклем (FPÖ), отказавшимся расследовать это дело. Также Курц подчеркнул, что не хотел бы, чтобы на выборах в Европейский парламент скандал отразился политическим сдвигом вправо или влево.

Выступление Себастьяна Курца длилось чуть более шести минут. Возможности задать вопросы журналистам предоставлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе германские средства массовой информации опубликовали видеозапись, сделанную в 2017 году на Ибице. На ней запечатлены бывший лидер FPÖ Штрахе, его коллега по партии и русскоязычная женщина в момент беседы в непринужденной обстановке. Штрахе обвинили в тайной сделке с «племянницей русского олигарха» с целью получения помощи на парламентских выборах. 18 мая Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера и лидера партии.

Новый председатель партии Норберт Хофер пригрозил, что все министры от FPÖ покинут свои посты, если глава МВД Херберт Кикль будет уволен. Канцлер объявил о проведении внеочередных парламентских выборов, их дата еще не озвучена.