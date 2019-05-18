Вице-канцлер Австрии о скандале: Это политическое убийство

Вена, , 16:05 — REGNUM Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который сегодня, 18 мая, объявил о своей отставке, считает, что скандал. который был раздут из-за какой-то видеозаписи, где он беседует с предполагаемой гражданкой России Аленой Макаровой на Ибице — это спланированное «политическое убийство». Об этом он заявил сегодня, 18 мая, на пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в изданиях Spiegel и Sueddeutsche Zeitung были опубликованы материалы, в которых со ссылкой на некое видеозапись, попавшую в распоряжение редакций, утверждалось, что Штрахе в 2017 году на Ибице обсуждал с предполагаемой гражданкой России Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, в обмен на предоставление помощи для партии Штрахе — Австрийской партии свободы — на предстоящих тогда парламентских выборах.

Также утверждается, что на этой встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова якобы могла получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС).

Штрахе заявил, что он уходит в отставку с поста вице-канцлера и с поста председателя АПС. Все происходящее он назвал политическим убийством и заявил, что было пьян во время разговора, и языковой барьер очень мешал говорить с этой женщиной, которая, по всей видимости, является гражданкой Латвии, а вовсе не России.

Верховная прокуратура Австрии заявила, что обязательно проверит эту видеозапись.

Газета Welt уже выяснила, что в СМИ попал только небольшой фрагмент записи, а сам разговор длился якобы порядка шести часов. Так называемая «российская гражданка Макарова» — не более чем приманка для Штрахе, а вся запечатленная на видео встреча была ловушкой для политика. Вилла, на которой происходил этот разговор, была оснащена несколькими скрытыми камерами.