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Канцлер Австрии признал, что работа коалиции была на благо страны

Политика

«Внеочередные выборы не были моим желанием, они были необходимостью»

Канцлер Австрии признал, что работа коалиции была на благо страны
European People's Party
Себастьян Курц

Вена, 20 мая 2019, 08:12 — REGNUM  

Из-за отставки вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе в Вене объявлены внеочередные парламентские выборы. Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Kronen Zeitung от 19 мая признал, что работа коалиции его Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы (FPÖ) Штрахе была полезной для страны.

«Если быть честным, это решение я принял нелегко. Внеочередные выборы не были моим желанием, они были необходимостью. И поскольку в Партии свободы не было даже осознания того, что необходимо предоставить полное разъяснение, что министр внутренних дел не может начать расследование против самого себя (этот пост занимает член FPÖ Херберт Кикль — прим. ИА REGNUM ), не оставалось возможности подумать о сценарии продолжения работы коалиции», — сказал канцлер.

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«Я на 100 процентов убежден в содержательной работе этой коалиции. Поэтому я всегда критиковал отдельные случаи и неправильные шаги, но не расторгал коалицию. Потому что результаты работы были важными и благами для страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе немецкие средства массовой информации опубликовали видеозапись встречи Штрахе с некой гражданкой России до парламентских выборов 2017 года. Его обвинили в тайной сделке в обмен на помощь FPÖ на выборах, в связи с чем 18 мая он подал в отставку с поста вице-канцлера. Коалиция двух партий находилась у власти с декабря 2017 года.

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Политическая жизнь Австрии
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