Канцлер Австрии признал, что работа коалиции была на благо страны

Вена, , 08:12 — REGNUM

Из-за отставки вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе в Вене объявлены внеочередные парламентские выборы. Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Kronen Zeitung от 19 мая признал, что работа коалиции его Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы (FPÖ) Штрахе была полезной для страны.

«Если быть честным, это решение я принял нелегко. Внеочередные выборы не были моим желанием, они были необходимостью. И поскольку в Партии свободы не было даже осознания того, что необходимо предоставить полное разъяснение, что министр внутренних дел не может начать расследование против самого себя (этот пост занимает член FPÖ Херберт Кикль — прим. ИА REGNUM ), не оставалось возможности подумать о сценарии продолжения работы коалиции», — сказал канцлер.

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«Я на 100 процентов убежден в содержательной работе этой коалиции. Поэтому я всегда критиковал отдельные случаи и неправильные шаги, но не расторгал коалицию. Потому что результаты работы были важными и благами для страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе немецкие средства массовой информации опубликовали видеозапись встречи Штрахе с некой гражданкой России до парламентских выборов 2017 года. Его обвинили в тайной сделке в обмен на помощь FPÖ на выборах, в связи с чем 18 мая он подал в отставку с поста вице-канцлера. Коалиция двух партий находилась у власти с декабря 2017 года.

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