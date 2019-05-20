Понедельник, 20 Мая 2019 года
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Прокуратура Австрии отказалась расследовать инцидент со Штрахе

Политика

Ведомство не нашло в скандальной видеозаписи признаков преступления

Вена, 20 мая 2019, 04:40 — REGNUM  Видеозапись с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе и предполагаемой российской гражданкой не является поводом для расследования. О соответствующем заявлении верховной прокуратуры Австрии сообщает радиостанция Oesterreich 1.

В письменном заявлении ведомства говорится, что запись не содержит конкретных доказательств наличия преступления.

Прокуратуре по противодействию экономическим преступлениям и коррупции поручено изучить полную версию видео, фрагменты которого ранее попали в немецкие СМИ. Однако полную запись немецкие издания предоставить отказываются, объясняя это политикой редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, Штрахе собрался в отставку после публикации записи, в которой он якобы обсуждает с гражданкой России возможные сделки. В обмен на помощь Австрийской партии свободы женщина, предположительно, получила бы доступ к государственным контрактам.

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Политическая жизнь Австрии
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