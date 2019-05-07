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Орбан: Правящая коалиция Австрии — это модель для всего ЕС

Политика

Глава правительства Венгрии принял вице-канцлера Австрии в Будапеште

Будапешт, 7 мая 2019, 10:20 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал правящую коалицию Австрии примером для всего Европейского союза (ЕС). Он высоко оценил ее работу во время встречи с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе 6 мая в Будапеште, пишет газета Kronen Zeitung.

Глава правительства Венгрии назвал коалицию Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы, правящую с декабря 2017 года, моделью для всего ЕС.

«То, что работает в Вене, я хотел бы видеть работающим и в Брюсселе. Очень хотелось бы в Европе тех изменений, которые произошли в Австрии», — сказал Орбан.

Штрахе, в свою очередь, сделал комплимент хозяину встречи: «Орбан — это гарантия стабильности».

Лидер Австрийской партии свободы Штрахе и ее первый номер в списках Харальд Вилимски посетили Будапешт, чтобы обсудить сотрудничество с правящей венгерской партией «Фидес» перед выборами в Европейский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виктор Орбан отказался от поддержки кандидатуры Манфреда Вебера (Европейская народная партия) на пост председателя Европейской комиссии.

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Читайте ранее в этом сюжете: Партия «Фидес» не поддержит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

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