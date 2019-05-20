МВФ не смог «вылечить» экономику Украины — депутат Верховной рады

Киев, , 07:24 — REGNUM Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) никак не помогло экономики страны. Напротив от этого стало «только хуже». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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Киев может получить кредит МВФ до конца 2019 года — эксперт

По его словам, это принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.

«То, что сотворило МВФ в нашей стране, отличается особы цинизмом», — заявил депутат.

Сравнивая МВФ с «доктором», а Украину с «пациентом», Рабинович отметил, что за пять лет такого «лечения» состоянии экономики страны никоим образом не улучшилось: сырьевая составляющая экономики увеличивается, трудовая миграция достигла невиданных размеров, объемы иностранных инвестиций опустились до уровня 90-х годов и снижаются, «темпы роста ВВП уничтожены». Парламентарий напомнил, что за всё это Киев ещё должен будет в ближайшие пять лет выплатить МВФ порядка десяти миллиардов долларов.

«А может нам такой врач не нужен? Я вам точно скажу, не нужен. Нам надо попрощаться с МВФ и отправить их к себе домой, — заявил депутат Верховной рады. — Этот врач оказался липовым. У него нет диплома, он не знает, как нас лечить».

Парламентарий считает, что если избранный президент Украины Владимир Зеленский «не покончит с МВФ, то это будет одной из самых трагических ошибок».

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в ближайшие дни главный кредитор Украины — МВФ — отправит миссию в Киев для знакомства с новыми властями страны и оценки прогресса в рамках действующей сейчас программы. Планируется, что представители фонда будут работать на Украине с 21 мая в течение двух недель.

Напомним, Украина взяла на себя обязательства принять законопроект о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Рассмотрение законопроекта должно было состояться до 31 марта, однако этого до сих пор не произошло.

В 2019 году Киев рассчитывает получить два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый. Как заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, первый транш Украина может получить уже в июне.