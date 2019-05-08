Киев может получить кредит МВФ до конца 2019 года — эксперт

Киев, , 13:46 — REGNUM

До конца 2019 года Украина может взять очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«В мае мы не получим транш, это уже понятно. До осени или до конца года у нас есть шанс получить хотя бы один транш МВФ, но в мае его не будет», — сказал Фурса.

При этом он считает, что украинское правительство установило якобы рыночную цену на газ для граждан и промышленности.

«Сейчас действительно рыночная цена. JP Morgan просто увидел новость Bloomberg о том, что правительство снизило цены на газ. Они подумали: «О, они снизили, это противоречит МВФ». Они просто не поняли ту новость, которую прочитали. На самом деле сейчас цена рыночная. В ближайшее время цена на газ будет такой, какой будет ценовая динамика на рынке. Это не мешает нашему сотрудничеству с МВФ. Что мешает? Незаконное обогащение — это проблема. Пока парламент не решит эту проблему, мы не получим транш», — добавил Фурса.

Ранее, 7 мая, JP Morgan сообщил, что решение правительства Украины понизить цены на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.

«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании JPMorgan.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на Украине цена на газ для населения и тепловой генерации установлена на уровне 8247 гривен ($313)за тысячу кубометров (снизилась на 303 грн. или $11). Соответствующее решение правительство приняло в конце апреля.

Пресс-служба госкомпании «Нафтогаз Украины» пояснила, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 №867, соответственно снизится цена для населения. Если же рыночная цена газа для промышленности вырастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

При этом 24 апреля «Нафтогаз» повысил 5,2−11,5% цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2019 года для промышленных потребителей.

Напомним, в феврале 2019 года конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Соответствующее представление в КСУ подали депутаты от парламентской коалиции президента Порошенко. При вынесении решения суд исходил из логики, что эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица — это функция государства.