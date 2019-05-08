Киев может получить кредит МВФ до конца 2019 года — эксперт

Киев, 8 мая 2019, 13:46 — REGNUM
До конца 2019 года Украина может взять очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.
«В мае мы не получим транш, это уже понятно. До осени или до конца года у нас есть шанс получить хотя бы один транш МВФ, но в мае его не будет», — сказал Фурса.
При этом он считает, что украинское правительство установило якобы рыночную цену на газ для граждан и промышленности.
«Сейчас действительно рыночная цена. JP Morgan просто увидел новость Bloomberg о том, что правительство снизило цены на газ. Они подумали: «О, они снизили, это противоречит МВФ». Они просто не поняли ту новость, которую прочитали. На самом деле сейчас цена рыночная. В ближайшее время цена на газ будет такой, какой будет ценовая динамика на рынке. Это не мешает нашему сотрудничеству с МВФ. Что мешает? Незаконное обогащение — это проблема. Пока парламент не решит эту проблему, мы не получим транш», — добавил Фурса.
Ранее, 7 мая, JP Morgan сообщил, что решение правительства Украины понизить цены на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.
«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению», — говорится в исследовании JPMorgan.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на Украине цена на газ для населения и тепловой генерации установлена на уровне 8247 гривен ($313)за тысячу кубометров (снизилась на 303 грн. или $11). Соответствующее решение правительство приняло в конце апреля.
Пресс-служба госкомпании «Нафтогаз Украины» пояснила, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ
При этом 24 апреля «Нафтогаз» повысил 5,2−11,5% цены на природный газ, которые будут действовать с 1 мая 2019 года для промышленных потребителей.
Напомним, в феврале 2019 года конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Соответствующее представление в КСУ подали депутаты от парламентской коалиции президента Порошенко. При вынесении решения суд исходил из логики, что эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица — это функция государства.