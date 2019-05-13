Миссия МВФ прибудет на Украину 21 мая

Киев, , 15:19 — REGNUM 21 мая на Украину прибудет миссия МВФ, заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, сообщило 13 мая информационное агентство «УНН».

"На следующей неделе, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель», — рассказал он.

Он напомнил, что Украина взяла на себя обязательства принять законопроект о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Рассмотрение законопроекта должно было состояться до 31 марта, однако этого до сих пор не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты заявили, что до конца 2019 года МВФ может предоставить Украине очередной кредит, во многом благодаря избранию нового президента.

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